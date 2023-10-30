Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
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Trabzon'da yapılan fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çömlekçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda çevreyi rahatsız eden 11 kadını yakaladı. Kadınlara Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.
Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında Çömlekçi Mahallesi'nde operasyon düzenledi.
Operasyonda, çevreyi rahatsız eden 11 kadın yakalandı. Kadınlara, Kabahatler Kanunu'nun 37. maddesi kapsamında kişi başı 617 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa