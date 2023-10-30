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Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Trabzon'da yapılan fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çömlekçi Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda çevreyi rahatsız eden 11 kadını yakaladı. Kadınlara Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası uygulandı.