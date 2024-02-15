Trabzon'da Dolandırıcılık Operasyonu: 14 Kişi Yakalandı

Trabzon'da çok sayıda kişiyi telefon, sosyal medya ve internet üzerinden dolandıran toplam 14 kişi Mersin, Gaziantep ve Batman'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Konuyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Trabzon'daki vatandaşlarımızı sosyal mecralar üzerinden, internet üzerinden veya telefon ile iletişime geçip çeşitli yöntemlerle dolandıran şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 Şubat günü verilen arama, el koyma ve gözaltı kararı doğrultusunda şüpheliler F.Y., O.F., V.E., B.U., B.G., M.T., M.A.K.K., M. E. adlı şahıslar Mersin ilinde, şüpheliler H.G., E.T.T., A.B., V.G. Gaziantep ilinde, şüpheliler F.M. ve F.Ç. ise Batman ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin Trabzon iline sevkleri Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünce sağlanmakta olup, şüpheliler hakkındaki adli işlemler Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir" denildi. - TRABZON