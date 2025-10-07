Trabzon'da Denizde Patlama: İnsansız Araç Kontrollü Olarak İmha Edildi

Trabzon Valiliği Trabzon'un Ortahisar ilçesi açıklarında bugün saat 16.45 sıralarında yaşanan patlama ile ilgili açıklama yaptı.

Ortahisar ilçesinin yaklaşık 1 mil açığında bugün saat 16.45 sıralarında denizde bir patlama meydana geldi. İlçe merkezinin bir çok noktasından duyulan ve görülen patlama büyük paniğe neden olurken, denizde patlamanın olduğu bölgede ve çevresinde hiçbir deniz aracının olmadığı gözlendi.

Öte yandan patlama ile ilgili Trabzon Valiliği de bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir" denildi. - TRABZON