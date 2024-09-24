Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da Define Ararken Yakalandılar: Kilolarca Patlayıcı Ele Geçirildi

Trabzon'da Define Ararken Yakalandılar: Kilolarca Patlayıcı Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Maçka ilçesinde jandarma ekipleri, define arayan 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların sakladığı 25 kg patlayıcı madde ve çeşitli araç gereçler ele geçirildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 4 defineci, kilolarca patlayıcı ile jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçu kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Maçka ilçesinde arama faaliyeti yapıldı. Tespit edilen 4 definecinin ilçedeki Figanoy Yaylası'nda define aramada kullanmak üzere sakladıkları patlayıcı maddeler olduğu belirlendi. Jandarmanın keskin burunlu köpeklerinin de katıldığı çalışmada 25 kg sodyum chlorate olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 9 adet dinamit, 15 adet mekanik kapsül, 5 adet elektrikli fünye, 15 metre infilaklı fitil, 7 metre saniyeli fitil, 2 adet fünye ve tertibatı, 200 metre bakır dinamit patlama kablosu, 1 adet jeneratör, 1 adet elektrikli hilti, 1 adet benzinli hilti, 7 adet hilti ucu, 6 adet murç, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet balyoz, 1 adet manivela, 1 adet pense, 4 adet su borusu, 7.5 kg şeker ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik trabzon 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 Kadın polisi şehit eden suç makinesinin PİTON 82 grubuna dahil olduğu iddia edildi

Kadın polisi şehit eden suç makinesi PİTON 82'nin üyesi çıktı

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak

CHP'nin İmamoğlu planı hazır! Siyasi yasak gelirse resmen ilan edecekler
Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Yavuzyılmaz kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! UEFA AVRUPA LİGİ 25 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe maçı ne zaman? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 24 EYLÜL! Müge Anlı canlı yayın bilgileri nedir ve son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde katil kim? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde son bölüm neler oldu? Real Madrid- Alaves maçı ne zaman? Real Madrid- Alaves maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Manchester City- Watford maçı ne zaman? Manchester City- Watford maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 24 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam (23 Eylül) MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Masterchef'te 23 Eylül eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? Yalçın Karatepe kimdir? Halk Tv konuğu Yalçın Karatepe kaç yaşında, nereli? Yalçın Karatepe biyografisi! Esra Erol'daki Veysel neden öldü? Esra Erol Veysel olayı nedir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });