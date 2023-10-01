Trabzon'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir parkta çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin bıçaklanmasına sebep oldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Trabzon'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Ortahisar ilçesinin Kalkınma Mahallesi'ndeki bir parkta, M.T. ve İ.Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu İ.Y, M.T'yi kalçasından bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa