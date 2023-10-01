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Trabzon'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir parkta çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bir kişinin bıçaklanmasına sebep oldu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.