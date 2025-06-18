Trabzon'da Çay Yüklü Kamyonet Devrildi: 8 Yaralı

Trabzon'da Çay Yüklü Kamyonet Devrildi: 8 Yaralı
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Trabzon'un Of ilçesinde çay yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'un Of ilçesinde çay yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, Of ilçesinin Bölümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, topladığı çayları fabrikaya taşıyan özel bir firmaya ait kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze düştü. Ters dönen kamyonetin sürücüsü F.B. ve kasasında bulunan 7 Afganistan uyruklu işçi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılarının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, ters dönen kamyonet kepçe yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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