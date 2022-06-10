Trabzon'da bir otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı - Haberler

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Trabzon'da bir otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Trabzon'da bir otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye çıkardı

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından gelen sesler üzerine yapılan kontrolde yılanın çıkması herkesi şaşırttı.

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde seyir halinde olan bir otomobilin motor kısmından gelen sesler üzerine yapılan kontrolde yılanın çıkması herkesi şaşırttı.

Alınan bilgiye göre, Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde seyir halinde olan 61 JB 180 plakalı otomobilin sürücüsü motor kısmından gelen sesler üzerine otomobili durdurarak kaputu açtı. Kaputu açtığında yılanı gören şaşkın sürücü hemen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini aradı. Otomobilin bulunduğu yere gelen ekipler uğraşlar sonucunda motor kısmındaki yılanı bulunduğu yerden almayı başardı. Yılan daha sonra vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir poşete konulmak istenirken ekiplerin elinden kurtuldu. Yılan daha sonra tekrar yakalanarak bir poşet içine konularak doğaya bırakıldı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kaşüstü Trabzon 3. Sayfa Haberler

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