Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişi, kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından 147 bin 500 TL dolandırıldı. Dolandırılan kişi, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Trabzon'da Bir Kişi Polis Olarak Tanıtan Dolandırıcı Tarafından 147 Bin 500 TL Dolandırıldı

Trabzon'da bir kişi kendisini polis olarak tanıtan biri kişi tarafından 147 bin 500 TL dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Değirmendere mahallesinde 27 Ekim Cuma günü A.A. (66) isimli kişiyi telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan bir kişi, banka hesaplarından FETÖ (PDY) terör örgütüne para aktarımı olduğunu, parasını kendisinin bildirdiği hesaba aktarmasını söyleyerek tam 147 bin 500 TL göndermesini istedi. Söz konusu kişinin hesabına parayı gönderen A.A. daha sonra telefonla kendisini arayan kişiyi aradığında ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan A.A. polise giderek şikayetçi olurken, emniyet güçlerinin şüphelinin tespiti ve teminine yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - TRABZON