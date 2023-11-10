Trabzon'da Bir Kişi Çiçekçiden Çelenk Çaldı

Trabzon'da bir kişi, bir çiçekçinin önünde bulunan çelengi çalıp başka bir çiçekçiye satarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Trabzon'da bir kişi, bir çiçekçinin önünde bulunan çelengi çalıp başka bir çiçekçiye satarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilye göre, dün saat 16.30'da Trabzon Kemerkaya Mahallesi Uzunsokak caddesinde H.K. isimli çiçekçinin hazırladığı bir çelenk henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalınarak başka bir çiçekçiye satıldı. Çelengini başka bir çiçekçinin önünde görmesi üzerine polise şikayette bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - TRABZON