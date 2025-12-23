Trabzon'da 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga sonrası gözaltı sayısı 17'ye ulaştı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün iki grup arasında çıkan 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili olarak 17 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde ilçenin İskenderpaşa Mahallesi Limonlu Sokağa beyaz bir otomobil ile gelen bir grup kişi otomobilden iner inmez aralarında daha önce alacak verecek meselesi bulunan kişilere saldırdı. İnşaatlarda çalıştıkları ve Ağrı nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 8 kişi vücutlarının değişik yerlerinden yaralandı. Durumu ağır olan Habib Geçer (18) ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Habib Geçer'in dün yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kavgaya karışan toplam 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların bazılarının tedavilerinin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkartılacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON