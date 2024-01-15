Trabzon'da Belediyeye Ait Çöp Kamyonu Alev Aldı

Trabzon'un Araklı ilçesinde aniden alev alan belediyeye ait çöp toplama aracı, dakikalar içinde küle döndü.

Araklı ilçesi Konakönü mevkiinde oteller bölgesi önünde bulunan çöp kamyonunun ön kısmında aniden yangın çıktı. Araç dakikalar içinde küle dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - TRABZON