Trabzon'da belediye otobüsü kazasında yaralı sayısı 37'e yükseldi Ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yarılı sayısı 37'ye yükselirken, ölü ve yaralıların da...

Trabzon'da belediye otobüsü kazasında yaralı sayısı 37'e yükseldi

Ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yarılı sayısı 37'ye yükselirken, ölü ve yaralıların da kimlikleri belirlendi.

Kaza saat 17.17' de ilçenin Dörtyol mahallesi kavşağında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 41 kişiden 3'ü olay yerinde biri hastanede olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı. Kaza yerine toplam 22 ambulans ve 3 UMKE timi ile olmak üzere toplam 78 sağlık personeli gönderilirken, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Trabzon'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada Fadime Akgün, Ayşe Zengin ve Yusuf Değirmenci olay yerinde, 4 yaşındaki Azra Akgün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, çoğunluğu aynı aileden S.A., Z.G., S.M, M.A.D. ve 3 aylık M.G. yaralandı.