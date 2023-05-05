Trabzon'da belediye otobüsü kazasında hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden biri çocuk, 4 kişi bugün son yolculuklarına uğurlandı.

İlçenin Dörtyol mahallesi kavşağında dün saat 17.17'de sıralarında Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 41 kişiden 3'ü olay yerinde, ikisi hastanede olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Fadime Akgün (55), Ayşe Zengin (55) ve Yusuf Değirmenci (65) ile 4 yaşındaki Azra Akgün için bugün ikindi namazına müteakip Akpınar mahallesi Erkek Kuran Kursu binasının önünde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karasimaoğlu, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - TRABZON