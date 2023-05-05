Trabzon'da belediye otobüsü kazasında hayatını kaybeden 4 kişi bugün son yolculuklarına uğurlanacak

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden biri çocuk, 4 kişi bugün son yolculuklarına uğurlanacak.

İlçenin Dörtyol mahallesi kavşağında dün saat 17.17'de sıralarında Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait 61 K 737 plakalı yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 41 kişiden 3'ü olay yerinde biri hastanede olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı. Kazada Fadime Akgün (55), Ayşe Zengin (55) ve Yusuf Değirmenci (65) olay yerinde, 4 yaşındaki Azra Akgün ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, çoğunluğu aynı ailelerden 37 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden Azra Akgün, Fadime Akgün, Ayşe Zengin ve Yusuf Değermenci bugün ikindi namazına müteakip Akpınar mahallesi Merkez İlköğretim Okulu önünde kılınacak cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristalığında son yolculuklarına uğurlanacak. - TRABZON