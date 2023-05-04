Trabzon'da belediye otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün akşam saatlerinde belediye otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 20 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dörtyol mahallesi mevkiinde belediyeye ait yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Otobüste bulunan ilk belirlemelere göre 20 yolcu yaralanırken, yarılalara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yaptı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON