Trabzon'da Avukat Dolandırıcılığı: Bir Kişi 89 Bin TL'yi Kaybetti

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kişi, kendisini avukat olarak tanıtan bir dolandırıcıya 89 bin TL kaptırdı. Dolandırıcı, hakkında dava dosyası olduğunu söyleyerek para talep etti ve mağdurun hesabından bu miktarı çekti. Mağdur, dolandırıldığını anladıktan sonra polise başvurdu.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kişi telefonda kendisini avukat olarak tanıtan şahsa 89 bin lirasını kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Cumhuriyet mahallesinde T.B. (24) cep telefonundan arayan ve kendisini avukat olarak tanıtan şahsın, hakkında dava dosyası olduğunu söylemesi üzerine paniğe kapıldı. Dosyanın kapanması için para talep eden şahsın gönderdiği hesap numarasına toplam 89 bin TL para çıkartan T.B. daha sonra aynı numaradan aradığı şahsa ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Karakola giderek şikayetçi olan T.B.'nin verdiği telefon numarasından dolandırıcılara ulaşmak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON