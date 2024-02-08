Trabzon'da asker uğurlama mevlidinde zehirlenme

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 38 kişi asker uğurlama mevlidinde yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Nefsipulathane mahallesinde Ş.S. (48) askere gidecek oğlu için mevlid düzenledi. Mevlide katılanlara da okunan Kuran-ı Kerim ve dualar sonrasında tavuk, pilav ve ayran ikram edildi. Hazırlanan ikramlardan yiyen davetlilerden 38 kişi bir süre sonra rahatsızlanarak mide bulantısı, kusma ve ishal gibi sorunlarla ilçedeki Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 38 kişi yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - TRABZON