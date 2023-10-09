Trabzon'da aranan 9 kişi yakalandı
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Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve ilgili ceza kurumuna teslim edildi.
Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 9 kişinin yakalandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Havalimanı Şube Müdürlüğü, Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ortahisar Emniyet Müdürlüğünce aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.
Uygulamada haklarında arama kaydı bulunan 9 kişinin yakalanarak ilgili ceza kurumuna teslim edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa