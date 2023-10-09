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Trabzon'da aranan 9 kişi yakalandı

Trabzon'da haklarında arama kaydı bulunan 9 kişi, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı ve ilgili ceza kurumuna teslim edildi.