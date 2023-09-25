Trabzon'da aranan 17 kişi yakalandı

Trabzon'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Trabzon'da haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçelerde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ekiplerce çalışma başlatıldı.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Ekipler tarafından yakalanan şahısların ilgili ceza infaz kurumuna teslim edildiği belirtildi.