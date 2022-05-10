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Ticari taksiyle çarpışan araç, kırtasiye dükkanına böyle girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ticari taksiyle çarpışan araç, kırtasiye dükkanına böyle girdi Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç kırtasiye dükkanına girdi.

Ticari taksiyle çarpışan araç, kırtasiye dükkanına böyle girdi

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir araç kırtasiye dükkanına girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Gülbaharhatun Mahallesi'nde meydana gelen kazada 61 T 0164 plakalı ticari taksi ile 61 SB 987 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durabilirken, otomobil ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde kırtasiye dükkanından içeriye girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, camları kırılan kırtasiye dükkanı ve 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kırtasiye dükkanı sahibi Levent Ceylan, kazanın olduğu esnada dükkanda olduğunu belirterek, "İki araç birbiriyle çarpıştı. Bir araç dükkanıma girdi. O anlarda içerdeydim. Masadaydım aracın içeriye girişini gördüm. Yapacak bir şey yok Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Maddi hasar var ama önemli olan cana bir şey olmasın. Maddi hasar telafi edilebilir" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Ozan Köse - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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