Trabzon'da Arabulucu Dolandırıcılığı

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi, kendisini telefonda arabulucu olarak tanıtan bir kişiye 117 bin lirasını kaptırdı. Dolandırıcının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir kişi kendisini telefonda arabulucu olarak tanıtan bir kişiye 117 bin lirasını kaptırdı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yalıncak mahallesinde M.G. (53) kendisini telefonla arayan ve arabulucu olarak tanıtan şahsın kendisi hakkında açılan bir cinsel taciz davası olduğunu ve davanın kapatılması için ödeme yapması gerektiğini belirtmesi üzerine paniğe kapıldı. Hemen telefondaki şahsın verdiği hesaba 117 bin lira yollayan M.G., daha sonra tekrar kendisini arayan numarayı aradığında kimseye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polis karakoluna başvurdu. Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - TRABZON