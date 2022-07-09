Trabzon'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Trabzon'da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu.

Trabzon'da bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan kasap ve vatandaşlar, vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı. Parmak, kol ve bacaklarını kesen acemi kasaplar kentteki hastanelerde yoğunluk oluştururken, tedavi için 76 kişi acil servisine başvurdu. Vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atılırken, elinden yaralanan Kenan Taflan, 14 yıllık kasap olduğunu belirterek, "Kurbanımızı keserken elimizi kestik. İlk kez bu çapta yaralanmam oldu. Çok şükür iyiyim" ifadelerini kullandı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa