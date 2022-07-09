Trabzon'da acemi kasaplar hastanelik oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzon'da acemi kasaplar hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Trabzon'da acemi kasaplar hastanelik oldu

Trabzon'da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu.

Trabzon'da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli bölgelerini kesen acemi kasaplar hastanelerin yolunu tuttu.

Trabzon'da bayram namazının ardından kurban kesimine başlayan kasap ve vatandaşlar, vücudunun çeşitli bölgelerini keserek yaraladı. Parmak, kol ve bacaklarını kesen acemi kasaplar kentteki hastanelerde yoğunluk oluştururken, tedavi için 76 kişi acil servisine başvurdu. Vatandaşların kesilen bölgelerine dikiş atılırken, elinden yaralanan Kenan Taflan, 14 yıllık kasap olduğunu belirterek, "Kurbanımızı keserken elimizi kestik. İlk kez bu çapta yaralanmam oldu. Çok şükür iyiyim" ifadelerini kullandı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trabzon Kurban 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title