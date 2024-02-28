Trabzon'da 74 yaşındaki bir kişi telefon dolandırıcılarına 730 bin lira kaptırdı

Trabzon'un Arsin ilçesinde 74 yaşındaki bir şahıs telefon dolandırıcılarına 730 bin lirasını kaptırdı.

Olay Trabzon'un Arsin ilçesi Cumhuriyet mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 74 yaşındaki H.T. telefonla kendisini arayarak polis olarak tanıtan şahsın kimlik bilgisinin terör örgütlerinin eline geçtiğini ve banka hesaplarından terör örgütüne para aktarımı yapılabileceğini söylemesi üzerine paniğe kapıldı. Kendisini arayan şahsın parasını bildirdiği güvenli hesaba aktarmasını söylemesi üzerine H.T. hesabında bulunan 730 bin TL'yi kendisine gönderilen hesap numarasına çıkardı. Daha sonra kendisini polis olarak tanıtan şahsı arayıp telefonla ulaşamayınca dolandırıldığını düşünerek yakınlarına haber verdi. H.T. polis karakoluna giderek şikayetçi olurken, şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı. - TRABZON