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Trabzon'da 5 Katlı Apartmanın 4. Katında Yangın Çıktı

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Trabzon'un Araklı ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer katlara sıçramasını engelledi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaca Sokağı'nda 5 katlı bir apartmanın 4. katında İbrahim Soyyiğit'e ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı boş dairede çıkan yangına Araklı itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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