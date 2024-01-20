Trabzon'da 5 Katlı Apartmanın 4. Katında Yangın Çıktı

Trabzon'un Araklı ilçesinde 5 katlı bir apartmanın 4. katında çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Karaca Sokağı'nda 5 katlı bir apartmanın 4. katında İbrahim Soyyiğit'e ait dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı boş dairede çıkan yangına Araklı itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON