Trabzon'da 16 Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

Hakkında 16 farklı suçtan yakalama kararı bulunan şahıs Trabzon'un Yomra ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, hakkında hırsızlık, kasten yaralama, silahlı tehdit ve mala zarar verme başta olmak üzere 16 ayrı suçtan aranan A.H. (41) isimli şahsın Trabzon iline geldiği bilgisini alan Yomra İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri şüphelinin saklandığı Yomra ilçesi Gülyurdu mahallesindeki evi tespit ederek eve operasyon düzenledi. Şahıs, operasyonda pencereden atlamayıp kaçmaya çalışırken yakalanırken, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - TRABZON