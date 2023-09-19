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Trabzon'da 16 suçtan arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'da hakkında 16 suçtan arama kaydı bulunan A.H., Jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı ve tutuklandı.

Trabzon'da, hakkında 16 suçtan arama kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "hırsızlık", "kasten yaralama", "silahlı tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından 16 arama kaydı bulunan A.H'nin (41), Yomra ilçesine bağlı Gülyurdu Mahallesi'nde saklandığı eve operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyon sırasında evin penceresinden kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Trabzon Adliyesi'ne sevk edilen A.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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