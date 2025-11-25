Haberler

Trabzon'da 13 Yaşındaki Öğrenci Sınıfta Rahatsızlanarak Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Trabzon'un Of ilçesinde, Pınaraltı Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Baran Yazgan, sınıfında ani bir şekilde rahatsızlandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay, hem ailesini hem de eğitim camiasını derinden sarstı.

Trabzon'un Of ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi, sınıfta aniden rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Of ilçesindeki Pınaraltı Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Baran Yazgan (13), dün sabah okuldaki sınıfında rahatsızlandı. Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenci, ardından Trabzon Farabi Hastanesine sevk edildi. Gece saatlerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, adli tıp incelemesinin ardından ailesi tarafından memleketi Van'a götürüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu yaptığı paylaşımda, "İlçemiz Pınaraltı Mahallesi'nde bulunan Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan adlı öğrencimizin ani ölümü hepimizi derinden üzdü. Yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve eğitim camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi. - TRABZON



title
