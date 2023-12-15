Trabzon'da 11 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Trabzon'da yapılan bir ihbar sonucunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 11 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da bir ihbarı değerlendiren ekiplerin durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 11 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adli makamlardan alınan arama kararı gereğince Y.D. isimli şahsın bulunduğu aracı durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 11 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 11 adet şarjör ele geçirildi. Y.D. olayla ilgili gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. - TRABZON