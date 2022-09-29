Trabzon haberleri: Trabzon'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

Trabzon 3. sayfa haberi | Trabzon'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi Trabzon'un Arsin ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasındaki ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi.

Trabzon'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi

TRABZON - Trabzon'un Arsin ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasındaki ölü ve yaralıların kimlikleri belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Rize istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan MEHMET Güngörmüş yönetimindeki 31 ADS 672 plakalı otomobil, Arsin ilçesi Yanbolu mevki Özel Trabzon Bakımevi karşısına geldiği esnada henüz bilinmeyen bir sebeple yolun sağındaki kaldırım üzerine çıkarak kaldırımda bulunan çöp kutusuna çarpıp altına alarak bariyerleri aşarak deniz kenarına uçtu. Kazada sürücü Mehmet Güngörmüş ile oğulları İnayet Ömer ve Yavuz Selim Güngörmüş ağır yaralanırken, eşi Emine Güngörmüş ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.