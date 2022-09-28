Son dakika haberi | Trabzon'da firari şahıs film gibi operasyonla yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Trabzon'da asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında arama kararı bulunan şahıs özel timlerin de katıldığı operasyonla yakalandı.

Trabzon'da asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında arama kararı bulunan şahıs özel timlerin de katıldığı operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 'Silahla tehdit ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında 15 yıl arama kararı bulunan H.K., 8 gün önce cezaevinden sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneden firar etti. Ekiplerin yaptığı çalışma neticesinde saklandığı yer tespit edilen şahıs, özel tim ekiplerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. H.K. sağlık kontrolü sonrasında cezaevine teslim edildi.

(Bekir Koca - İHA)