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Trabzon 3. sayfa haberi | Aydınlı sahte kaymakam Trabzon'da yakalandı

Trabzon 3. sayfa haberi | Aydınlı sahte kaymakam Trabzon'da yakalandı

Trabzon 3. sayfa haberi | Aydın'ın Karacasu ilçesine kayıtlı 22 yaşındaki bir genç, sahte kimlik kullanarak kendisini kaymakam olarak tanıttığı ve birçok ilde vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla Trabzon'da yakalandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesine kayıtlı 22 yaşındaki bir genç, sahte kimlik kullanarak kendisini kaymakam olarak tanıttığı ve birçok ilde vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla Trabzon'da yakalandı.

Olay, Trabzon'un Ortaköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kendisini kaymakam olarak tanıttığı iddia edilen 22 yaşındaki U.C.K. isimli bir genç, devriye görevi yapan polislere sahte kaymakam kimliğini göstererek emirler yağdırdı. Polislere, kendisini Ayasofya Mahallesi'ne bırakmalarını isteyen sahte kaymakamı, polislerin dikkati yakalattı. Sahte kaymakam kimliğini gören polisleri genci istediği adrese bıraktı. Durumundan ve hareketlerinden şüphelenen polisler, durumu operasyonel ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen Asayiş Şubesi'ne bağlı Güven Ekipleri, yaptıkları soruşturma sonucunda, Aydın nüfusuna kayıtlı olan U.C.K.'nın, sahte kaymakam kimliğiyle farklı illerde kamu görevlisi olarak tanıtılması suçları işlediğini tespit etti. Ekipler sahte kaymakamı gözaltına aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karacasu Trabzon Aydın 3. Sayfa Haberler

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