Toz bulutu Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkiledi 3. Sayfa Haberleri Toz bulutu Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkiledi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Toz bulutu Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkiledi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye üzerinden gelen toz bulutu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde toz bulutu etkili oldu. Suriye üzerinden geldiği bildirilen toz bulutu sonrası görüş mesafesi azaldı. Sürücüler, araçlarıyla yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Toz bulutu nedeniyle nefes almakta zorlanılırken, bazı esnaflar, iş yerlerini kapatarak evine gitti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Suriye 3. Sayfa Haberler

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