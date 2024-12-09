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Tosya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu

Tosya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi 20 litre etil alkol ve 3 şişe el yapımı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ve 3 şişe el yapımı alkol ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, yılbaşı öncesi Tosya'da düzenlenen operasyonlarda, 20 litre etil alkol, 3 şişe el yapımı alkol, aroma verici maddeler ve çeşitli miktarda boş alkol şişesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan H.K., Y.K. ve F.E hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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