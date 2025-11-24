Tosya'da Uyuşturucudan İki Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde uyuşturucudan tutuklanan 2 sanık, 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğünce haziran ayında düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getirdikleri gerekçesiyle A.Ç. ve M.B.'nin ikametlerinde yapılan aramalarda 137,5 gram sentetik kannabinoid ile 100 mililitre sıvı amfetamin ele geçirilmiş, iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan iki sanık, suçlamaları reddederek beraat talep etti.

Sanıklar, duruşmada mahkeme heyetinin verdiği kararla "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 15'er yıl hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. - KASTAMONU