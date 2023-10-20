Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Ü.O, A.Y. ve H.Y. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Tosya ilçesinde Ü.O, A.Y. ve H.Y'nin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.