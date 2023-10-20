Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyonda sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan, satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Tosya ilçesinde Ü.Ö., A.Y., ve H.Y.'nin evinde ve araçlarında yapılan aramada, sentetik ecza hapı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili üç şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU