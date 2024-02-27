Tosya'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde durdurulan araçta arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU