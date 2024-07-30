Üye Girişi
Haberler

Tosya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazada traktör ile otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki sürücüleri öğrenilemeyen 37 DU 039 plakalı traktör ile 34 DS 8931 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Tosya Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

Düzenleme TBMM'den geçti, başıboş köpekleri ilk toplayan DEM Partili Silvan belediyesi oldu

 Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

Ekonomi Araştırma Enstitüsü: Alman ekonomisi krize saplandı, üçüncü çeyrekte iyileşme beklenmiyor

 Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bir günde 10 bin lira toplayan dilencinin sırrı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

2024 Green Card başvuruları ne zaman? Green Card çekiliş başvuru şartları neler? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE LUGANO MAÇI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Temmuz günün maçları nereden izlenir? 31 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 31 Temmuz burç yorumları nedir? Neslihan Arın kimdir? Milli badmintoncu Neslihan Arın kaç yaşında, nereli? KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS 2024/1 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? Esra Yıldız Kahraman kimdir? Milli boksör Esra Yıldız Kahraman kaç yaşında ve nereli? Mazota indirim geldi mi? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İl il akaryakıt fiyatları! ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı! Mete Gazoz ne zaman, saat kaçta yarışacak? Mete Gazoz 2024 Paris Olimpiyat oyunları maç programı! Yusuf Dikeç kimdir? Atıcılıkta gümüş madalya sahibi Yusuf Dikeç kaç yaşında, nereli? Güncel Akaryakıt Fiyatları: Benzine indirimi geldi mi? 30 Temmuz motorin ve benzin fiyat listesi! ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI! MEB Öğretmen il içi 2. atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Silvan Belediyesi hangi parti kazandı? Diyarbakır Silvan Belediye Başkanı kim oldu? 2024 İBB Burs başvurusu ne zaman başlayacak? İBB Genç Üniversiteli burs başvurusu başladı mı? 2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek?
Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Nagehan Alçı, Yunan diplomat sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title