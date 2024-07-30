Tosya'da traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda traktör ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halindeki sürücüleri öğrenilemeyen 37 DU 039 plakalı traktör ile 34 DS 8931 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada traktör ve otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU