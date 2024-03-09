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Tosya'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan kum ocağı önünde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından Tosya-Kastamonu karayolu kısa süreli olarak trafiğe kapandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kale yakası mevkiinde bulunan kum ocağı önünde trafik kazası

meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya- Kastamonu yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,37 ET 344 plakalı otomobil ile karşı yönden gelmekte olan 37 ET 505 plakalı otomobil sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil A.B ve E.T isimli kişiler yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik Kazası sonrası Tosya-Kastamonu karayolu kısa süreli araç trafiğine kapandı.

Tosya İlçe Bölge Trafik ekipleri kaza sonrası inceleme ve soruşturma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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