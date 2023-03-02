Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde market çıkışında Y.E. isimli yaşlı adama motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile dengesini kaybeden yaşlı adam, kaldırıma düşerek başından yaralandı. Motosiklet ise yaşlı adama çarpmamak için manevra yapınca market önünde park halindeki araçlara çarptı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bahçelievler Mahallesi Kastamonu Tosya 3. Sayfa Yerel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Tosya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.