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Tosya'da Tırın Dorse Kısmında Yangın Çıktı

Tosya'da Tırın Dorse Kısmında Yangın Çıktı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda seyir halindeki bir tırın dorse kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bir tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tırın dorse kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dorsenin tekerlek kısımlarında çıkan yangını gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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