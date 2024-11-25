Tosya'da Tırın Dorse Kısmında Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bir tırın dorse kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi D100 karayolu Çaykapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir tırın dorse kısmında bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Dorsenin tekerlek kısımlarında çıkan yangını gören sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. - KASTAMONU