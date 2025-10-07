Tosya'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen tırın sürücüsü öldü.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Akbük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ardahanlı yönetimindeki 05 AEK 839 plakalı tır, yoldan çıkarak çeltik tarlasına devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Ardahanlı'nın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU