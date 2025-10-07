Haberler

Tosya'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tosya'da Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkarak çeltik tarlasına devrilen tırın sürücüsü Adnan Ardahanlı hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yoldan çıkarak tarlaya devrilen tırın sürücüsü öldü.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Akbük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Ardahanlı yönetimindeki 05 AEK 839 plakalı tır, yoldan çıkarak çeltik tarlasına devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Ardahanlı'nın cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Yılmaz'ın Gaziantep'i yenilgiyi unuttu

İnşa ettiği sistemle Süper Lig'de yeniden tarih yazıyor
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek

Vatandaşların çilesi bitiyor! 4 saatlik yol 36 dakikaya inecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.