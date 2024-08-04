Tosya'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 2 dekar alan zarar gördü.

Olay, Tosya ilçesi Kültür Merkezi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S.'ye ait tarım arazisinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU