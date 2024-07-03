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Tosya'da Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Evlerin Çatıları Uçtu

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgara dayanamayan bazı evlerin çatıları yerinden sökülerek uçtu. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgara dayanamayan bazı evlerin çatıları yerinden sökülerek uçtu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Bahçelievler Mahallesi'nde şiddetli rüzgara dayanamayan bazı evlerin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Yaşanan çatı uçmaları sebebiyle can kaybı ya da yaralan olmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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