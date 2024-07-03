Tosya'da Şiddetli Rüzgarın Etkisiyle Evlerin Çatıları Uçtu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgara dayanamayan bazı evlerin çatıları yerinden sökülerek uçtu.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Bahçelievler Mahallesi'nde şiddetli rüzgara dayanamayan bazı evlerin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Yaşanan çatı uçmaları sebebiyle can kaybı ya da yaralan olmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU