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Tosya'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Tosya'da seyir halindeki kamyonet alev alev yandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alev yandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tosya ilçesi Avşar köyü mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 29 AE 392 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kaputundan alev aldı. Sürücü aracı hemen yol kenarına çekerken ihbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınırken kamyonet kullanılmaz hale geldi. Tosya İlçe Jandarma ve Belediye İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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