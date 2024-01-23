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Tosya'da Samanlık Yangını: Otomobil ve 70 Balya Zarar Gördü

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangında, otomobil ve 70 balya saman zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde samanlıkta çıkan yangında, otomobil ve 70 balya zarar gördü.

Olay, Tosya ilçesi Kaleyakası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Civriz isimli vatandaşa ait samanlıkta henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, içinde yaklaşık 70 adet balya samanın bulunduğu samanlık ile otomobil kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu İtfaiye Olay İtfaiye Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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