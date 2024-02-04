Tosya'da Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda iki bariyerin arasına düşerek asılı kalan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Samsun istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. idaresindeki 60 AAF 294 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yaklaşık 90 metre sürüklenerek refüjdeki iki bariyerin arasında asılı kaldı. Kazada sürücüsü F.K (41) ve araçta bulunan Z.K (12) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU