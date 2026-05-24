Kastamonu'da motosiklet park halindeki otomobile çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeki otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Yüzüncü Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.S. idaresindeki plakası tespit edilemeyen motosiklet, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

