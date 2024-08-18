Tosya'da Motosiklet Kazası: 3 Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde iki motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hocaimat Mahallesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen, İ.Ç. ve H.Ç.'nin bulunduğu motosiklet ile B.K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada İ.Ç., H.Ç. ve B.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU