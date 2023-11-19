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Tosya'da Kaybolan Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan bir vatandaşın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Arama çalışmaları sonucunda Nazım Arkan'ın cesedi bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.