Tosya'da Kaybolan Vatandaşın Cansız Bedeni Bulundu
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan bir vatandaşın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu. Arama çalışmaları sonucunda Nazım Arkan'ın cesedi bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kaybolan varandaşın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kaybolduğu iddia edilen Nazım Arkan'ın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Harsat Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda Arkan'ın cansız bedeni bulundu.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Arkan'ın cenazesi, otopsisi için Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa